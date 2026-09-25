Актер из "Нулевого пациента" Чернышев погиб в зоне СВО

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Российский актер Дмитрий Чернышев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Ему было 38 лет, сообщает aif.ru.

По данным издания, Чернышев умер 26 апреля 2024 года во время выполнения боевой задачи в селе Лиман Первый Харьковской области, однако о его гибели стало известно только недавно.

Знакомые актера рассказали, что доставить тело в Россию для захоронения удалось лишь спустя 2,5 года. Похороны состоялись в родном городе Чернышева – Добрянке. Друзья охарактеризовали актера как веселого, энергичного и порядочного человека. У него осталась дочь.

Чернышев родился в 1985 году в Пермском крае. Он учился во ВГИКе, а затем некоторое время работал в ресторанном бизнесе. В 2022–2023 годах он снялся в сериалах "Приказа умирать не было", "Офлайн" и "Нулевой пациент".

В 2014–2015 годах Чернышев принял участие в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской народных республик. В начале 2024-го он заключил контракт с российским министерством обороны.