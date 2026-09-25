Шесть машин столкнулись на Ленинградском проспекте

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На Ленинградском проспекте, в районе улицы Правды, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По данным Агентства "Москва", авария произошла в районе дома № 13. Участниками аварии стали шесть автомобилей.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Движение в оба направления затруднено на 1,5 километра. Кроме того, в сторону центра движение ограничено до 1 ряда, в сторону области – до 2 рядов. В ведомстве призвали выбирать пути объезда.

Информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее под Ярославлем, в районе деревни Кузнечихи, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Предварительно, водитель 1998 года рождения на Audi столкнулся с Lada, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения. После этого Lada совершила наезд на мачту стационарного наружного освещения и съехала в кювет. Пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Их госпитализировали.

