Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 20:45

Происшествия

Шесть машин столкнулись на Ленинградском проспекте

Фото: Москва 24

На Ленинградском проспекте, в районе улицы Правды, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По данным Агентства "Москва", авария произошла в районе дома № 13. Участниками аварии стали шесть автомобилей.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Движение в оба направления затруднено на 1,5 километра. Кроме того, в сторону центра движение ограничено до 1 ряда, в сторону области – до 2 рядов. В ведомстве призвали выбирать пути объезда.

Информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее под Ярославлем, в районе деревни Кузнечихи, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Предварительно, водитель 1998 года рождения на Audi столкнулся с Lada, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения. После этого Lada совершила наезд на мачту стационарного наружного освещения и съехала в кювет. Пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Их госпитализировали.

Читайте также


происшествияДТПгород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика