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23 сентября, 20:21

Происшествия

В Петербурге иномарка протаранила 4 автомобиля

Фото: телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) при съезде на Мурманское шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По предварительным данным, у автомобиля Maybach отказали тормоза, из-за чего он врезался в четыре машины, которые стояли в пробке.

В результате пострадал мальчик 2018 года рождения, который находился в одном из поврежденных автомобилей. Ребенка госпитализировали с травмами легкой степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее груженный щебнем грузовик "КамАЗ" протаранил пассажирскую пристань в Верхнем Услоне и оказался в воде. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. В результате ДТП он погиб. Причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

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