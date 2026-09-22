Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тольятти выросло до 19 человек

Фото: МАХ/"Прокуратура Самарской области"

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Тольятти в Самарской области выросло до 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

По данным ведомства, среди пострадавших 1 подросток. 5 человек доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести, еще 14 находятся в удовлетворительном состоянии. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

ДТП произошло на 967-м километре трассы М-5 "Урал" вечером 21 сентября. У автобуса Peugeot, который ехал по маршруту № 137 из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо.

Транспортное средство отбросило на встречную полосу, а затем на свою, где оно врезалось в металлическое ограждение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Расследование проводится по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".