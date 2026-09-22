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22 сентября, 13:43

Происшествия

Дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Стерлитамаке

Фото: 02.mchs.gov.ru

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Башкирии.

Расследование будет вестись по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). После осмотра места ЧП правоохранители назначат судебные экспертизы для установления причины пожара и смерти людей. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте.

В свою очередь, республиканская прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также оценит действия уполномоченных органов, в том числе по принятию мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта и контролю за устранением ранее выявленных нарушений.

По данным МЧС, площадь пожара в настоящее время составляет 2,1 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется сложной планировкой здания, также распространению пламени и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

В свою очередь, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в мессенджере MAX уточнил, что пострадавшие при пожаре находятся в ГКБ № 1 Стерлитамака. Среди них – три женщины и один подросток.

"Одна из них в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние трех других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа, и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – написал он.

Пожар в ТК "Солнечный" произошел днем 22 сентября. В результате три человека погибли, еще четверо пострадали. Из горящего здания спасатели эвакуировали 17 граждан, в том числе ребенка. К тушению огня привлекли 47 специалистов и 16 единиц техники, включая 26 человек и восемь единиц техники МЧС.

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