Открытое горение на мусоросортировочной станции в Щелкове ликвидировано

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Открытое горение на мусоросортировочной станции в подмосковном Щелкове ликвидировали спустя сутки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, произведенные Мособлмониторингом замеры воздуха показали, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ не превышена. Всего к тушению огня привлекли 90 человек и 34 единицы техники.

Пожар на мусоросортировочной станции произошел днем 21 сентября. Сначала площадь возгорания составляла 5 тысяч квадратных метров, однако затем она увеличилась до 7 тысяч, потом – до 8,5 тысячи, а позднее – до 9,4 тысячи.

Вечером того же дня пожар локализовали. Информация о пострадавших не поступала.