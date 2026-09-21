Пожар на площадке с мусором в Щелкове локализован на 9,4 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Возгорание, возникшее на площадке с мусором в подмосковном Щелкове, локализовано на площади 9,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар на открытой площадке сортировочной станции на Заречной улице произошел 21 сентября. Изначально площадь возгорания составляла 5 тысяч квадратных метров.

Спустя время огонь распространился до 7 тысяч "квадратов", а позднее – до 8,5 тысячи квадратных метров. К тушению пламени привлечены 90 человек и 34 единицы техники, включая тяжелую.

На месте ЧП были проведены замеры воздуха, чтобы оценить наличие вредных веществ. По предварительным данным, предельно допустимые концентрации не превышены.

