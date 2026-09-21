В ЦБ назвали маловероятным изменение траектории ставки в октябре из-за бюджета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджетного фактора маловероятно, заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Он отметил, что озвученные Минфином проектировки бюджета несильно расходятся с предпосылками базового прогноза ЦБ.

"Именно из-за этого фактора действительно изменение траектории ставки маловероятно", – сказал Заботкин.

По данным Минфина, дефицит бюджета за январь – август равнялся 5,79 триллиона рублей, что составляет 2,5% ВВП. При этом правительство ожидало по итогам года показатель на уровне 1,6%.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, говорил, что дефицит в текущем году будет больше, чем прогнозировалось изначально, но не превысит 3% ВВП.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетами федбюджета выполнение соцобязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России. Он отметил, что власти закладывают в бюджет консервативную цену на нефть – 50 долларов за баррель. При этом сценарии дефицит федбюджета прогнозируется на уровне 2%.

