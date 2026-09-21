Эксперт Бархота: банки до последнего препятствуют банкротству россиян

Российские банки начали тщательнее изучать финансовое поведение граждан, оформляющих банкротство. По данным СМИ, кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий. Подробности – в материале Москвы 24.

Посмотреть по карманам

Российские банки перешли к более пристальному изучению финансового поведения граждан, подающих на банкротство, утверждает телеграм-канал Baza.



По данным СМИ, теперь кредиторы анализируют не только официальные доходы и имущество, но и повседневные траты должников. Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности.



Смотрят даже соцсети: например, кредитор одной из жительниц Калининграда обнаружил ее публикации о дорогостоящем путешествии, установке брекетов и покупке техники Apple. Данные попытались использовать, чтобы оспорить заявление о банкротстве, однако суд встал на сторону женщины и списал ее долги. Имущества, за счет которого можно было бы рассчитаться с кредиторами, у нее не нашли.



Кроме того, в Санкт-Петербурге суд в рамках дела местного жителя запросил данные у сервисов такси и доставки еды, а также информацию о зарубежных поездках должника, использовании им каршеринга и кикшеринга. Проверка также затронула расходы супруги мужчины, утверждают СМИ.



По данным Федресурса, в первом квартале 2026 года суды признали банкротами 137,5 тысячи россиян, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Всего же за 10 лет существования механизма такой статус получили 2,22 миллиона россиян. При этом, по данным СМИ, доля отказов в списании задолженности за январь – июнь 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го выросла почти втрое – с 1,1 до 2,4%.



При этом около 60% банкротств физических лиц в России проводится при поддержке посредников, обещающих легкое списание долгов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка. По оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, средний чек за такую "помощь" составляет около 300 тысяч рублей, а совокупный годовой оборот теневого рынка превышает сотни миллиардов рублей.

Механизм для добропорядочных

В России есть доля предумышленного применения процедуры банкротства, подтвердил в беседе с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.



"Это ситуация, когда на самом деле финансовое положение не так тяжело, но заемщик идет на это, чтобы освободить себя от бремени долгов. При этом у него есть припрятанные средства, отложенные или мобилизованные, которые он использует на текущее потребление – такси, рестораны и другие крупные траты", – рассказал эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Это могут быть расходы до нескольких сотен тысяч рублей: они не отражаются ни на счетах, ни на активах напрямую, но при этом могут мелькать в платежах. Логика простая: человек не может позволить себе тратить такие деньги, если признает себя несостоятельным. В итоге можно констатировать, что банки станут до последнего пытаться препятствовать банкротству, потому что оно лишает их права на взыскание по долгам и кредитам.

При этом в ряде случаев несостоятельность не является столь очевидной, а уровень потребительских расходов позволяет судить о том, что на самом деле человек вполне платежеспособен.



"Все это складывается в единый клубок: информация о расходах, движениях по счетам будет использоваться не только для налоговых целей, но и для противодействия признанию человека банкротом", – добавил Бархота.



Помимо такси, кафе и других очевидных потребительских расходов с относительно крупными чеками, есть и другая категория операций – переводы по номеру телефона или карты.



"Если интенсивность сохраняется или даже усиливается, это косвенно говорит о том, что человек ведет активную финансовую деятельность. И это может указывать на то, что на самом деле он никакой не банкрот", – добавил эксперт.



При этом не имеет значения направление использования средств – предприятие общественного питания это или переводы. Если человек действительно не способен обслуживать долги, то и движение средств обязано быть минимальным: в частности, покупки в потребительских магазинах и небольшие переводы с карты на карту, резюмировал Бархота.

"Комплекс обстоятельств"

Сам по себе поход в ресторан или поездка на такси не основание для отказа в банкротстве, пояснила Москве 24 адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева.

"Закон не устанавливает новой обязанности отчитываться перед банком или кредитором по каждой мелкой трате. Но кредиторы действительно стали значительно внимательнее анализировать расходы должника", – рассказала она.

По словам специалиста, при процедуре банкротства изучают движение денег по счетам, крупные покупки и в целом финансовое поведение.





Екатерина Аличеева адвокат, эксперт по банкротству Если должник перестал платить по кредитам, но при этом продолжал нести существенные расходы на рестораны, дорогое такси, путешествия или приобретение предметов роскоши, финансовая организация может использовать это как один из аргументов, подтверждающих недобросовестность.

Она уточнила, что такая практика уже получила поддержку Верховного суда РФ. Кроме того, в обзоре практики по банкротству граждан от июня 2025 года отдельно разбирается ситуация, когда суды оценивали расходы должника на рестораны и элитное такси наряду с другими обстоятельствами его финансового поведения.

"Но здесь важен именно комплекс обстоятельств: 1–2 тысячи рублей на такси сами по себе ничего не доказывают. Совсем другая ситуация, если человек не способен обслуживать долги, но при этом продолжает вести дорогостоящий образ жизни или берет новые кредиты, понимая, что возвращать их не сможет", – добавила адвокат.



По ее мнению, скорее всего, гражданину откажут в банкротстве, если перед этим он совершает крупные покупки, выводит деньги со счетов, дарит или переоформляет имущество на родственников, продает активы по явно заниженной цене, создает искусственные долги перед знакомыми и родственниками или берет новые кредиты без реальной возможности их погашать.

Также попытка специально уменьшить имущество или создать видимость отсутствия денег может привести к оспариванию сделок, заключила Аличеева.

