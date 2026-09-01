Эксперт Бархота назвал порядок действий при мошенническом оформлении займа

60 микрозаймов на 2 миллиона рублей оформили на имя 27-летней жительницы Казани по мошеннической схеме. Как обманули девушку и можно ли вернуть деньги в подобной ситуации, разбиралась Москва 24.

"Не отмоешься"

27-летняя стилист по волосам Дарья стала жертвой мошеннической схемы в Казани. В результате на ее имя оформили 60 микрозаймов на общую сумму около 2 миллионов рублей.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, все началось с визита клиентки, которая во время процедуры незаметно вытащила из сумки стилиста паспорт, сфотографировала его и вернула на место. После этого снимки документов были слиты в даркнет.

Через некоторое время Дарье начали звонить коллекторы с требованиями вернуть деньги – так она и узнала о своих задолженностях. Первое время девушка считала, что ее пытаются развести на деньги, и просто сбрасывала звонки. Однако вскоре угрозы стали поступать ее родителям, а коллекторы начали слать сообщения с требованиями оплаты.





из сообщения коллекторов Тебе давали время, чтобы вернуть украденное добровольно. Через 30 минут начну грязь, применю все виды проверенных временем негативных воздействий на тебя и твоих близких. Фото с паспортом полетит следом. Не отмоешься.

В итоге в ходе расследования выяснилось, что первые восемь микрозаймов оформила та самая клиентка, которая сфотографировала документы. Остальные были взяты уже другими мошенниками, которые купили слитые данные. Всего на Дарью оформили около 60 займов на сумму около 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

При этом после обращения в полицию давление на Дарью и ее адвоката усилилось – им продолжали поступать угрозы, а на днях адвокату прокололи шины на автомобиле.

Истории с оформленными без ведома микрозаймами не новы: ранее Верховный суд России встал на сторону москвича, на имя которого без его согласия был получен кредит. Нижестоящие инстанции отказали ему в иске к банку, однако Верховный суд указал, что они не проверили обстоятельства, свидетельствующие о заключении договора в отсутствие волеизъявления заемщика, и направил дело на новое рассмотрение.

В свою очередь, летом 2026 года Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать россиян о подписании от их имени кредитных договоров. Согласно новым правилам, кредиторы будут передавать информацию в бюро кредитных историй, а те – направлять уведомление через "Госуслуги" в течение 15 минут с указанием условий договора, ставки, суммы и срока возврата.

Действовать всесторонне

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота предупредил в разговоре с Москвой 24, что последствия от подобных ситуаций крайне неприятные.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Механика очень простая. Подача заявки на микрозаем устроена максимально легко и не требует личного присутствия – все делается онлайн. Паспортные данные оказываются в руках мошенников, и им остается только подтвердить заявку – например, ввести код или пароль из СМС-сообщения, который они тем или иным способом у жертвы выманивают.

В редких случаях сотрудник микрофинансовой организации находится в сговоре с мошенниками и верифицирует заем автоматически. В любом случае это классическое кредитное мошенничество.

"Оспаривать такие займы непросто. С одной стороны, надо обслуживать долг, потому что иначе испортится кредитная история и появятся коллекторы. С другой стороны, нужно параллельно отстаивать свои права и доказывать, что заем фиктивный", – отметил Бархота.

Сразу после обнаружения мошенничества важно обратиться в правоохранительные органы – написать заявление, собрать доказательную базу, выяснить, какая именно механика была использована. Эксперт также посоветовал нанять адвоката, который сможет вести дело.

"Чтобы обезопасить себя, нужно заниматься профилактикой. Если в кредитной истории появляется МФО, в которую человек никогда не обращался, это уже повод задуматься. Скорее всего, мошенники подали заявку, используя паспортные данные", – отметил он.

Также стоит обязательно проверять, не взломаны ли "Госуслуги", нет ли признаков несанкционированного доступа к персональным данным. Если есть подозрения, стоит сменить пароль, а в особо тяжелых случаях некоторые меняют даже паспорт.

Кроме того, при обнаружении такой задолженности Бархота рекомендовал направить претензию в саму микрофинансовую организацию, которая выдала этот заем, а также обратиться в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка ЦБ выступает в роли арбитра: если МФО будет противодействовать расследованию и аннулированию займа, Центробанк наложит на нее огромный штраф. Поэтому защита прав потребителей таким способом – это очень действенный инструмент.

Плюс стоит проконсультироваться с юристом по вопросу, нужно ли обслуживать этот заем и на какой период.

"В некоторых случаях имеет смысл вообще не платить до выяснения обстоятельств, но здесь важно действовать по ситуации и с профессиональной поддержкой. Главное – не затягивать и задействовать все каналы сразу: полиция, МФО и ЦБ", – заключил он.

Защитить права

Кроме обвинения в мошенничестве, злоумышленникам может грозить еще и ответственность за распространение персональных данных – это карается в рамках статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ), пояснил Москве 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

Он порекомендовал регулярно запрашивать информацию о себе в Бюро кредитных историй – два раза в год это можно сделать бесплатно.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Кроме того, есть дополнительный способ подстраховаться – установить самозапрет на кредиты. Это значит, что в случае утечки данных или документов никто не сможет оформить заем без личного присутствия и предварительного снятия ограничения.

Если же задолженность уже образовалась, ее можно попытаться оспорить в судебном порядке. Для этого нужно подать иск, сославшись на то, что персональные данные были украдены или утеряны, а сам заем человек не оформлял.

"Однако здесь важно понимать: такое дело должно идти в рамках уголовного производства, и, как правило, в большинстве случаев долги не списываются. Поэтому в некоторых случаях оптимальным выходом становится процедура банкротства, которая позволяет списать имеющуюся задолженность. После этого стоит постараться больше не "светить" свои паспортные данные", – добавил Кваша.

Что касается угроз и агрессивных сообщений от коллекторов, то необходимо идентифицировать микрофинансовую организацию, которая позволяет себе такое, и пожаловаться на нее в службу судебных приставов. Эта сфера хорошо контролируется, и такие угрозы не могут направляться должникам – это запрещено законом, резюмировал эксперт.