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01 сентября, 21:42

Шоу-бизнес

Анджелина Джоли прибыла в Полтаву

Фото: ТАСС/AP/Andrew Medichini

Американская актриса Анджелина Джоли приехала в Полтаву на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что она находилась в городе проездом и остановилась в одном из кафе, расположенном в отеле. Другие подробности не приводятся.

При этом 30 августа СМИ сообщали, что актриса посетила Львов и Тернополь.

Кроме того, Джоли посещала подконтрольный Киеву Херсон в ноябре прошлого года. Тогда стало известно, что при въезде в Южноукраинск сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали одного из ее сопровождавших.

Выяснилось, что водитель оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий. – Прим. ред.). По словам брата мужчины, он был в составе сопровождения в статусе волонтера.

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