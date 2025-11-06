Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 14:16

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

ТАСС: на Украине установили личность водителя Анджелины Джоли

На Украине установили личность водителя Анджелины Джоли – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Водитель американской актрисы Анджелины Джоли, задержанный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий. – Прим. ред.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, которые приводят слова его брата, мужчина не был охранником, а был в составе сопровождения в статусе волонтера. При этом он не фигурировал в розыске и не служил в армии, но прошел военную кафедру.

"Имеет заболевание спины. Военно-врачебную комиссию прошел в 2025 году. Он подходит для службы в военкомате и тыловых частях обеспечения", – добавил родственник задержанного.

Девушка водителя заявила, что телефон мужчины выключен.

О приезде Джоли в подконтрольный Киеву Херсон стало известно 5 ноября. При въезде в Южноукраинск сотрудники ТЦК задержали одного из сопровождающих актрисы. Им оказался офицер запаса, у которого не было оснований для отсрочки.

СМИ писали, что Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы мужчину отпустили, но в итоге задержанного не удалось освободить. Сообщалось, что он уже готовится к военной службе по мобилизации.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика