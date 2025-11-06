Politico: на Украине выясняют причины задержания охранника Анджелины Джоли

Фото: телеграм-канал Mash

Украинские власти выясняют, почему сотрудники ТЦК (орган военного управления Украины, который ведет воинский учет. – Прим. ред.) задержали мужчину из группы сопровождения актрисы Анджелины Джоли. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника, актриса не предупреждала украинское правительство о намерении приехать в страну, "власти все еще пытаются понять", что конкретно произошло с ее охранником.

Издание уточняет, что украинские военные не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, что сопровождающего Джоли отправили в военкомат. В военкомате Николаевской области же заявили, что мужчина – резервист, который получил приказ явиться на сборы.

О приезде Джоли в подконтрольный Украине Херсон стало известно 5 ноября. Украинские журналисты сообщили, что ночью сотрудниками ТЦК на блокпосту при въезде в Южноукраинск был задержан один из охранников актрисы. Утверждалось, что Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы мужчину отпустили.

Позже появилась информация, что мужчина – гражданин Украины 1992 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки. Также уточнялось, что Джоли и ее сопровождающие "не влияли на работу сотрудников ТЦК". Одно из украинских изданий написало, что после проверки охранника актрисы отпустили, а сама она зашла в ТЦК, чтобы попроситься в уборную.

