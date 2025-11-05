ТАСС: актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву Херсон

Форма поиска по сайту

05 ноября, 18:20

Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву Херсон – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FABIO FRUSTACI

Актриса Анджелина Джоли посетила город Херсон, подконтрольный Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

О приезде актрисы написали сразу несколько изданий. Кроме того, одно из СМИ опубликовало две фотографии Джоли.

Ранее стало известно, что американский актер, режиссер и основатель организации Community Organised Relief Effort (CORE) Шон Пенн вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров". Статуэтка кинопремии останется в стране до завершения конфликта.

На тот момент это был третий визит артиста на Украину. В страну приезжали и другие знаменитости, в числе которых – актер Бен Стиллер и актриса Джессика Честейн.

шоу-бизнес

