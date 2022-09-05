РФ ввела санкции против Шона Пенна и Бена Стиллера

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Штатов, сообщается на сайте МИД РФ.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек) вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под российские санкции подпали актеры Шон Пенн, Бен Стиллер, министр торговли США Джина Раймондо.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что МИД и дальше продолжит отвечать на русофобские выпады Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении 2 граждан РФ и 4 российских организаций.

В санкционный список попали президент Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталья Бурлинова и общественный деятель Александр Ионов. Кроме того, под ограничения подпали Антиглобалистское движение России, Центр поддержки и развития общественных инициатив, ООО "Ионов Трансконтинентал" и Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".