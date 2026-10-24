Пожар в здании санатория "Узкое" в Москве ликвидировали

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Пожарные ликвидировали возгорание в здании санатория "Узкое" на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в реконструируемом административном здании. По данным СМИ, при тушении пострадали двое пожарных – на спасателей рухнули конструкции.

Установление обстоятельств ЧП контролируют Черемушкинская межрайонная прокуратура и Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы. Предварительно, работы в здании вели частные подрядные и субподрядные организации.

Само здание расположено в границах особо охраняемой зеленой территории "Природно-исторический парк "Битцевский лес".