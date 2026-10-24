В Ясеневе загорелся санаторий "Узкое" на площади 800 квадратных метров

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На юго-западе Москвы загорелся санаторий "Узкое" в районе Ясенево, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Кроме того, по информации СМИ, здание находится на реконструкции. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало.

Ранее двух человек спасли во время пожара на юго-западе Москвы. Пожар произошел на улице Академика Варги – в квартире жилого дома воспламенились мебель и вещи. Огонь оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в Москве загорелась одна из квартир жилого дома на улице Олимпийская Деревня. После тушения огня в помещении нашли тела мужчины и женщины.

Точную причину случившегося определят по итогам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по этому факту.

