Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на улице Олимпийская Деревня в Москве. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Точную причину случившегося определят по итогам пожарно-технической экспертизы. Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по этому факту.

Ранее в подмосковных Химках погиб пожарный, который участвовал в ликвидации возгорания в частном доме. Во время разведки и тушения огня он оказался внутри горящей зоны. Покинуть ее он не смог, в этот момент произошло обрушение перекрытий.

До этого на севере Москвы при пожаре в квартире жилого дома на улице Большой Академической погибла женщина 1985 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился на пятом этаже.