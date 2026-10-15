Один человек погиб при пожаре на складе в Подольске

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При пожаре на складе в Подольске погиб 1 человек, еще 3 пострадали. Об этом сообщило МЧС Московской области в мессенджере МАХ.

Возгорание локализовано на площади 2 400 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Сейчас пожарно-спасательные подразделения проливают конструкции и разбирают поврежденные элементы здания. Дальнейшая информация уточняется.

Взрыв и пожар произошли в металлическом ангаре на улице Окружной, доме 2к. Причиной возгорания стала разгерметизация емкости с газом. Из помещения эвакуировали 23 человека. К ликвидации пожара привлекали более 40 спасателей и 13 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда по статье 143 УК РФ. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.