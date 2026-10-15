Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено после пожара в Подольске. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Информация о возгорании в Подольске поступила в экстренные службы 15 октября. Пожар произошел на территории площадки, где производилась заправка бытовых газовых баллонов.

Дело возбуждено по статье 143 УК РФ. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным МЧС, металлический ангар загорелся на улице Окружной, доме 2к. Возгорание произошло в результате разгерметизации емкости с газом. Огонь распространился на площади 2 400 квадратных метров. Предварительно, пострадали два человека.

Ранее пожар произошел в частном доме в селе Старая Салаусь Балтасинского района Татарстана. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Родители и 17-летняя дочь успели покинуть строение. Врачи оказали им необходимую помощь.