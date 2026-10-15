Два человека пострадали при взрыве и пожаре в ангаре в Подольске

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Два человека пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в ангаре в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

По данным ведомства, металлический ангар загорелся на улице Окружной, доме 2к. В результате разгерметизации емкости с газом произошло возгорание.

Огонь распространился на площади 2 400 квадратных метров. В ликвидации задействованы более 40 человек и 13 единиц техники. Из помещения эвакуировали 23 человека.

Ранее пожар произошел в частном доме в селе Старая Салаусь Балтасинского района Татарстана. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Родители и 17-летняя дочь успели покинуть строение, врачи оказали им необходимую помощь.

Прибывшие на место пожарные нашли в горящем доме 14-летнюю девочку и вывели ее на улицу. Однако она скончалась при госпитализации.