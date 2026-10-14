Пожар на предприятии в Томске локализовали на 3 тыс "квадратах"

Фото: МАХ/"МЧС Томской области"

Пожар на заводе по производству ОСБ-плит в Томске локализовали на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Возгорание началось на территории предприятия 14 октября. Предварительно, внутри завода вспыхнуло сушильное оборудование. Тогда площадь пожара составляла тысячу "квадратов". Для ликвидации огня привлекли более 50 человек и 19 единиц техники.

Прокурор Томской области Сергей Ломакин взял на контроль установление обстоятельств пожара. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.