Предприятие по производству ОСБ-плит загорелось в Томске

Фото: MAX/"МЧС Томской области"

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на территории завода по производству ОСБ-плит в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило по адресу Кузовлевский тракт. По предварительной информации, внутри производства горит сушильное оборудование. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. К тушению привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.

Ранее было ликвидировано возгорание в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Огонь успел распространиться до 1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

До этого пожар произошел на территории птицефабрики под Томском. Пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Причина возгорания и размер ущерба еще устанавливаются.

