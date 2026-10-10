Пожар на птицефабрике под Томском локализован на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Томской области"

Пожар в одноэтажном кирпичном здании, расположенном на территории птицефабрики под Томском, локализован на площади 2 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Сообщение о возгорании в эксплуатируемом здании поступило утром 10 октября. Пожарные работали по повышенному рангу вызова.

"Пожар на площади 2 тысячи квадратных метров локализован. Ликвидация пожара продолжается", – говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия задействованы более 40 сотрудников МЧС России и 13 единиц техники. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Ранее пожар произошел на западе Москвы. Возгорание было выявлено в одной из квартир жилого дома на Ленинском проспекте. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пламя. В результате ЧП один человек пострадал.

