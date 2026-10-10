Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 11:19

Происшествия

Пожар на птицефабрике под Томском локализован на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Томской области"

Пожар в одноэтажном кирпичном здании, расположенном на территории птицефабрики под Томском, локализован на площади 2 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Сообщение о возгорании в эксплуатируемом здании поступило утром 10 октября. Пожарные работали по повышенному рангу вызова.

"Пожар на площади 2 тысячи квадратных метров локализован. Ликвидация пожара продолжается", – говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия задействованы более 40 сотрудников МЧС России и 13 единиц техники. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Ранее пожар произошел на западе Москвы. Возгорание было выявлено в одной из квартир жилого дома на Ленинском проспекте. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пламя. В результате ЧП один человек пострадал.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика