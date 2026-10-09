09 октября, 08:21Происшествия
Пожар ликвидирован в квартире на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Пожар потушили в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома на Ленинском проспекте. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате ЧП один человек пострадал.
Ранее пожар произошел на юго-востоке Москвы. Предварительно установлено, что воспламенилась металлическая пристройка к административному зданию на Южнопортовой улице. В настоящее время огнеборцы занимаются ликвидацией пламени. Информации о пострадавших не поступало.
До этого трех человек спасли при пожаре в квартире жилого дома на Игарском проезде на северо-востоке Москвы. Возгорание удалось своевременно потушить. Информации о пострадавших не поступало.