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08 октября, 07:38

Происшествия

Крупный пожар вспыхнул на складе в Казани

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Крупное возгорание произошло на складе в Приволжском районе Казани. Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент случился на улице Магистральной. К месту ЧП сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил крышу склада и одноэтажное здание из сэндвич-панелей.

Ранг пожара повысили до № 3 для привлечения дополнительных сил. Всего в ликвидации возгорания участвуют 71 сотрудник и 21 единица техники МЧС. Пожарным уже удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня на соседние объекты. В результате произошедшего пострадавших и погибших не выявлено, причина пожара устанавливается.

Ранее женщина и четверо детей погибли при пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Возгорание произошло на улице Гамарника. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Позже стало известно, что во время пожара удалось спасти двух девочек 6 и 10 лет. Дети были спасены благодаря действиям соседа по этажу. Обеих девочек доставили в больницу. Состояние одной из них оценивается как средней степени тяжести.

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