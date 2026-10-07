Пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве ликвидирован

Фото: MAX/"МЧС Республики Тыва"

Пожар в здании буддийского монастырского комплекса "Устуу-Хурээ" в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Возгорание произошло в подсобном помещении, где находились электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. По предварительной версии дознавателя государственного пожарного надзора, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

На месте работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники 6-й пожарно-спасательной части по охране Дзун-Хемчикского района. Пожар был потушен на площади 468 квадратных метров.

О возгорании в буддийском монастырском комплексе стало известно 7 октября. Пожар случился в местечке "Ортаа-Алак", в 5 километрах от города Чадана. При этом в результате происшествия никто не пострадал.

