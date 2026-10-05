05 октября, 12:31Происшествия
Кровля административного здания загорелась на Садовой-Кудринской улице
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
На кровле административного здания в Пресненском районе Москвы произошло возгорание. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.
В момент возникновения пожара в здании, расположенном по адресу улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1, проводились ремонтные работы. Предварительно, загорелись битум и гидроизоляция.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных.
Ранее на улице Комсомола в Санкт-Петербурге сгорела квартира. Причиной пожара стал взрыв аккумулятора от мопеда, оставленного на подзарядке. Ожоги получили два человека, еще двое пострадали от отравления угарным газом.