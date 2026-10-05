Кровля административного здания загорелась на Садовой-Кудринской улице

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

На кровле административного здания в Пресненском районе Москвы произошло возгорание. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

В момент возникновения пожара в здании, расположенном по адресу улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1, проводились ремонтные работы. Предварительно, загорелись битум и гидроизоляция.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных.

Ранее на улице Комсомола в Санкт-Петербурге сгорела квартира. Причиной пожара стал взрыв аккумулятора от мопеда, оставленного на подзарядке. Ожоги получили два человека, еще двое пострадали от отравления угарным газом.