Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 12:31

Происшествия

Кровля административного здания загорелась на Садовой-Кудринской улице

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

На кровле административного здания в Пресненском районе Москвы произошло возгорание. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

В момент возникновения пожара в здании, расположенном по адресу улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1, проводились ремонтные работы. Предварительно, загорелись битум и гидроизоляция.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных.

Ранее на улице Комсомола в Санкт-Петербурге сгорела квартира. Причиной пожара стал взрыв аккумулятора от мопеда, оставленного на подзарядке. Ожоги получили два человека, еще двое пострадали от отравления угарным газом.

Читайте также


происшествияпожаргород

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика