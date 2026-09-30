Квартира сгорела из-за взрыва аккумулятора мопеда в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Калининском районе Санкт-Петербурга сгорела двухкомнатная квартира на улице Комсомола. Причиной стал взрыв аккумулятора от мопеда, оставленного на подзарядке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на МЧС региона.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть в 23:20 29 сентября. Очаг пожара находился на первом этаже здания. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло практически сразу после взрыва батареи.

В момент ЧП в квартире находились женщина и ее трое детей. Серьезные ожоги получили 23-летний молодой человек – владелец мопеда – и его 11-летняя сестра. Еще двое жильцов с верхних этажей пострадали из-за отравления угарным газом.

На месте работали 30 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники. В настоящее время дознаватели проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в котельной на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге произошел хлопок газовоздушной смеси. В качестве превентивной меры были эвакуированы 53 человека. Никто не пострадал.