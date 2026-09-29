Более 50 человек эвакуированы после взрыва газовоздушной смеси в Оренбурге

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В Оренбурге произошел хлопок газовоздушной смеси в котельной на территории Академии настольного тенниса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области

В качестве превентивной меры были эвакуированы 53 человека. Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар возник на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. По информации СМИ, возгорание началось из-за короткого замыкания проводки – огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего прогремел взрыв.

На данный момент известно о 14 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы: на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных.