29 сентября, 06:56Происшествия
Более 50 человек эвакуированы после взрыва газовоздушной смеси в Оренбурге
Фото: MAX/"Оренбург"
В Оренбурге произошел хлопок газовоздушной смеси в котельной на территории Академии настольного тенниса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области
В качестве превентивной меры были эвакуированы 53 человека. Погибших и пострадавших нет.
Ранее пожар возник на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. По информации СМИ, возгорание началось из-за короткого замыкания проводки – огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего прогремел взрыв.
На данный момент известно о 14 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы: на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных.