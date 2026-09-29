Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на вторник, 29 сентября, стала самой холодной в столице с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до плюс 4,8 градуса. Это на 0,3 градуса ниже, чем было в предыдущую самую холодную ночь 9 сентября. На других городских метеостанциях температура составила от плюс 3 градусов в Бутове до плюс 9 градусов на Балчуге.

Леус добавил, что впервые с начала осени заморозки зафиксированы в Новой Москве: в Михайловском столбики термометров опустились до минус 0,2 градуса. Вместе с тем в Смоленской области температура составила минус 0,7 градуса, а в Тверской – минус 1,1 градуса.

Синоптик подчеркнул, что погода стала тихой и сухой благодаря антициклону. Из-за этого стало холоднее, и в Центральный федеральный округ вернулись заморозки.

При этом, отметил Леус, в ночь на среду, 30 сентября, заморозки в ЦФО сохранятся. Ниже нуля опустится температура в Тверской, Смоленской, Калужской и Московской областях. В центре столицы столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов.

Сентябрь в Москве выдался теплым. Среднемесячная температура превысила средние показатели приблизительно на 1 градус, а осадков выпало порядка 80% от месячной нормы.

Теплее климатической нормы на 1–1,5 градуса в столице может оказаться и октябрь. Однако прогноз пока носит предварительный характер.