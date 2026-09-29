До 16 градусов тепла ожидается в Москве 29 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Облачная с прояснениями погода, без осадков ожидается в Москве во вторник, 29 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 14 до 16 градусов. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что 29 сентября местами в городе ожидается туман с видимостью 200–700 метров. По данным синоптиков, он может сохраниться до 10:00.

В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до других автомобилей.