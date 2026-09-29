29 сентября, 06:29Общество
До 16 градусов тепла ожидается в Москве 29 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная с прояснениями погода, без осадков ожидается в Москве во вторник, 29 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 14 до 16 градусов. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов.
Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 761 миллиметр ртутного столба.
Ранее москвичей предупредили, что 29 сентября местами в городе ожидается туман с видимостью 200–700 метров. По данным синоптиков, он может сохраниться до 10:00.
В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до других автомобилей.
Первые заморозки ожидаются в Москве в конце недели