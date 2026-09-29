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29 сентября, 03:57

Политика

КНДР обвинила США в подрыве международной системы ядерного нераспространения

Фото: depositphotos/PromesaStudio

МИД КНДР опубликовал меморандум, в котором обвинил США в подрыве международной системы ядерного нераспространения и усилении рисков новой гонки вооружений. Документ распространило агентство ЦТАК.

По мнению Пхеньяна, открытые действия Вашингтона по вертикальному и горизонтальному распространению ядерного оружия расшатывают основы международного режима нераспространения и становятся главным фактором угрозы миру и безопасности во всем мире.

К вертикальному распространению в КНДР относят наращивание и модернизацию американского арсенала: работы над межконтинентальной ракетой LGM-35A Sentinel, стратегическими бомбардировщиками B-21, подлодками класса Columbia, новыми модификациями ядерных авиабомб B61 и планы по созданию системы противоракетной обороны Golden Dome.

В разделе о горизонтальном распространении Вашингтон обвиняется в передаче союзникам ядерных технологий, размещении соответствующих средств за пределами США и развитии механизмов расширенного сдерживания с европейскими и азиатскими партнерами. В качестве примеров приводятся НАТО, AUKUS, а также сотрудничество с Республикой Корея и Японией.

В МИД КНДР заявили, что дальнейший курс Пхеньяна будет определяться необходимостью защищать национальные интересы и региональную безопасность. Выбор действий КНДР как ответственного государства, обладающего ядерным оружием, будет полностью основываться на реальности, при которой ни одна международная организация или договор не способны сдержать вышедшие за рамки действия США по укреплению ядерных сил и распространению ядерного оружия.

Ранее стало известно, что США могут разрешить запуск американских снарядов и ракет с европейских пусковых установок. Там считают, что мягчение правил помогло бы решить одну из главных проблем Европы, стремящейся развивать дальнобойную реактивную артиллерию.

Отмечается, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия уже выбрали американскую систему HIMARS, тогда как Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция приобретают Euro-PULS, которую совместно производят израильская Elbit Systems и европейская KNDS.

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