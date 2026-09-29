SHOT: имущество блогера Дудя начали конфисковывать в пользу государства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

В России начался процесс конфискации имущества блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в пользу государства. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

По информации журналистов, первым объектом конфискации стала трехкомнатная квартира площадью 78,5 квадратного метра в Южном Бутове. Ее стоимость оценивается в 26 миллионов рублей. Она принадлежит блогеру с 2012 года.

В апреле 2026-го на жилье наложили временный запрет на совершение сделок из-за неоплаченных штрафов, которые Дудь оставил без внимания. В настоящее время журналист не может ни распоряжаться этой недвижимостью, ни проживать в ней. Текущий этап является промежуточным, в дальнейшем ожидаются суд и конфискация.

Кроме того, у Дудя есть дом площадью 250 "квадратов" и участок 12 соток в коттеджном поселке Синегрия в ТиНАО стоимостью около 75 миллионов рублей. Этот коттедж он переписал на жену Ольгу после начала спецоперации на Украине. Однако суд может признать сделку недействительной, говорится в материале.

Основаниями для изъятия имущества могут стать дискредитация российской армии, уклонение от исполнения обязанностей иноагента, из-за чего он был заочно приговорен к 1 году и 10 месяцам колонии, исполнительное производство с долгом 180 тысяч рублей, а также статус террориста-экстремиста.

Минюст России внес Дудя в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В сентябре 2026-го его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, из-за чего денежные средства блогера заморожены.

Юрист Сергей Жорин призвал российских знаменитостей проявлять осторожность в коммерческих отношениях с журналистом, так как гонорары, переводы, совместная монетизация или другие материальные выплаты уже несут риски.