Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Логистический центр возведут в Краснопахорском районе ТиНАО. Проект первого этапа строительства уже согласован, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Совокупная площадь складского здания и сопутствующих объектов превысит 95 тысяч квадратных метров. Логистический центр построят на участках площадью 28 гектаров у выездов на Калужское шоссе, Центральную кольцевую автодорогу и трассу А-107.

В рамках первого этапа будут построены склад, контрольно-пропускные пункты, инженерная инфраструктура. По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, складское здание разделят противопожарными стенами на 7 отсеков общей вместимостью 133,8 тысячи тонн. На участке также разместят насосную станцию, котельную, трансформаторные подстанции, 3 дизельные электростанции, очистные сооружения и скважины.

Через логистический центр каждый день смогут проходить до 435 еврофур и 263 "Газелей". Он обеспечит ежегодный грузооборот в 2,9 миллиона палет с товарами народного потребления. При этом работать предприятие будет круглые сутки – сменами по 12 часов. Там смогут трудоустроиться около 1,3 тысячи человек.

Рядом обустроят плоскостные стоянки на 173 парковочных места для легковых автомобилей и 115 – для грузовых. Согласно проекту, на прилегающей территории планируется создать дороги, зоны для пешеходов и высадить растения.

Ранее был согласован проект логистического центра в Филимонковском районе Новомосковского округа. Здание общей площадью более 70 тысяч квадратных метров возведут на свободном участке в 15 гектаров, расположенном на пересечении улиц Александра Печерского и Рабочей (Филимонковский район, квартал 290, участок 6).

