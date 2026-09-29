В Москве задержали мужчину, который изнасиловал девушку на Ярославском шоссе

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Суд в Москве арестовал иностранного гражданина по обвинению в изнасиловании девушки в районе Ярославского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 25 сентября 2026 года фигурант напал на случайную прохожую, избил ее, после чего изнасиловал и совершил "иные действия сексуального характера".

Следователи столичного СК совместно с оперативниками выследили и задержали подозреваемого. Помимо изнасилования, фигуранту также предъявили обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ.

Ранее в Тюмени был вынесен приговор мужчине, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Следствие установило, что он также использовал ребенка для изготовления порнографических материалов. Угрожая насилием, он требовал от потерпевшей присылать ему через мессенджер фото и видео интимного характера – она отправила ему не менее 10 видео и 10 фотографий. Кроме того, злоумышленник знал о наличии у него ВИЧ-инфекции и заразил девочку.

