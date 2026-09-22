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22 сентября, 16:36

Происшествия

Житель Тюмени изнасиловал и заразил ВИЧ 12-летнюю девочку

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Тюмени вынес приговор мужчине, обвиняемому в преступлении против половой неприкосновенности 12-летней девочки. После случившегося она заразилась ВИЧ, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным в том, что совершил изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, а также использовал ребенка для изготовления порнографических материалов. Угрожая насилием, он требовал от потерпевшей отправлять ему через мессенджер фото и видео интимного характера. Девочка послала ему как минимум 10 видеозаписей и 10 фотографий.

Преступления совершались в период с октября 2021 по июнь 2022 года. Кроме того, по данным следствия, мужчина знал, что у него ВИЧ-инфекция.

В пользу несовершеннолетней с осужденного взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. На судебном заседании мужчина вину не признал и утверждал, что в интернете познакомился с девушкой, представившейся 19-летней, а отношения носили добровольный характер.

По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года: первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев.

Ранее в Индии девять мужчин насиловали ученицу 10-го класса на протяжении трех дней. При помощи знакомого ее увезли и затем несколько дней подвергали сексуальному насилию. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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