23 сентября, 10:34Происшествия
Рабочий погиб из-за утечки сероводорода на нефтяной скважине в Башкирии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Башкирии на нефтяной скважине произошла утечка сероводорода, в результате которой погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По предварительным данным, инцидент случился рано утром 23 сентября при проведении сотрудниками подрядной организации технологической промывки скважины.
В результате погиб 44-летний мужчина, двоим работникам медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Ранее рабочий погиб при опрокидывании автокрана на строительной площадке в Троицке. Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств случившегося, ход и итоги процессуальной проверки.