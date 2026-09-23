Рабочий погиб из-за утечки сероводорода на нефтяной скважине в Башкирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Башкирии на нефтяной скважине произошла утечка сероводорода, в результате которой погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, инцидент случился рано утром 23 сентября при проведении сотрудниками подрядной организации технологической промывки скважины.

В результате погиб 44-летний мужчина, двоим работникам медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее рабочий погиб при опрокидывании автокрана на строительной площадке в Троицке. Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств случившегося, ход и итоги процессуальной проверки.