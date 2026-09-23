Актриса Зоя Бербер разводится с Максимом Белбородовым

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Мировой судья судебного участка № 177 района Раменки получил исковое заявление от актрисы Зои Бербер о расторжении брака с актером Максимом Белбородовым. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

При этом сам Белбородов в беседе с Super опроверг информацию о разводе. Он заявил, что у них с Бербер все в порядке. По его словам, они живут вместе.

Артистка известна зрителям по роли в сериале "Реальные пацаны". Замуж за Белбородова она вышла 2024 году, у пары есть сын.

Ранее жена певца Стаса Михайлова Инна сообщила о расставании с мужем. По ее словам, она больше не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду артиста. При этом сам исполнитель пока не комментировал случившееся.

Михайловы были вместе 20 лет, из них 10 лет в браке. За это время у супругов родились две дочери – Иванна и Мария.

