Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/inamikhaylova

Жена певца Стаса Михайлова Инна публично объявила о расставании. Об этом она заявила в личном аккаунте Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Мы больше не вместе. Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда", – написала Михайлова.

После заявления она закрыла возможность комментировать свои публикации. Подписчики семьи начали обращаться с вопросами о разводе непосредственно к певцу, однако он пока их не комментировал.

Стас Михайлов и Инна Пономарева (в девичестве. – Прим. ред.) поженились в 2011 году. До брака с певцом бизнесвумен 15 лет состояла в браке с футболистом Андреем Канчельскисом, у пары двое общих детей – дочь Ева и сын Андрей. У Михайлова и Инны тоже двое общих детей – 16-летняя Иванна и 14-летняя Мария.

Ранее Михайлов рассказал, что слава пришла к нему лишь тогда, когда Бог посчитал его готовым. Карьеру он начинал в 1990-х, но признание получил только в 2000-х, живя по принципу "жало в пятку" и ориентируясь на философа Никколу Макиавелли. Певец признался, что "калитка" открылась, когда он уже отчаялся. После череды трудностей песня "Свеча" попала в эфир "Шансона".