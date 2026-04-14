Сергей Зверев стал новой звездой зумеров после съемок в клипе Славы Марлоу

Шоумен Сергей Зверев начал набирать популярность среди молодого поколения. Причиной стали съемки в новом клипе исполнителя Славы Марлоу. Подробности – в материале Москвы 24.

Результат превзошел ожидания

62-летний шоумен Сергей Зверев стал новой звездой у молодого поколения. В марте 2026 года стилист заявил в своем блоге, что принял участие в съемках видеоклипа на песню "Агентство насилия". Композиция является частью музыкального проекта gotlibgotlibgotlib, который принадлежит продюсеру и исполнителю Славе Марлоу (настоящее имя – Артем Готлиб). Запись уже появилась на различных площадках в Сети.

Инициатором сотрудничества выступил Марлоу. На протяжении нескольких недель музыкант просил своих подписчиков массово засыпать звездного стилиста сообщениями и комментариями, чтобы тот согласился сняться в его новом клипе, сообщили СМИ.

Сначала Зверев отнесся к предложению скептически: он не знал, кто такой Марлоу, но под напором молодого поколения решил пойти на контакт с музыкантом. Сергей внезапно вышел на сцену на одном из концертов Славы под бурные овации зала – шоумен опубликовал соответствующее видео в своих соцсетях в середине марта.

Результат коллаборации превзошел ожидания: на Зверева начали подписываться зумеры и оставлять восторженные комментарии под его публикациями. Кроме того, знаменитость активно постит в соцсетях ролики, где молодежь зажигает под песню Марлоу с его участием.

"Сергей, вы как вино, все лучше и лучше"; "Сергей, вы взорвали 2026 год"; "такой стиль нужно донести до всего мира"; "отец гламура"; "всегда в прайме", – писали пользователи соцсетей в аккаунте знаменитости.

Сам Зверев является активным пользователем соцсетей. Порой эпатажная знаменитость публикует провокационные снимки. Например, несколько дней назад он разместил фото из ванной, на котором предстал абсолютно обнаженным со спины, призвав всех встречать Пасху чистыми. Но в основном Сергей делится снимками и роликами с различных премий или выставок, которые посещает в узнаваемым образе: брюки-клеш, огромная шляпа или корона и множество пайеток.

"Звезда в шоке"

Сергей Зверев прославился в середине 1990-х сначала как стилист-парикмахер. На Сергея обратила внимание парикмахер и дизайнер Долорес Кондрашова, которая пригласила его в Москву. По данным СМИ, первой клиенткой Зверева стала актриса и телеведущая Татьяна Веденеева. Впоследствии его услугами пользовались Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Ирина Понаровская и другие знаменитости.

По данным СМИ, в начале 1990-х Зверев совместно с предпринимателем Русланом Байсаровым открыл свой первый салон красоты в Москве, запись туда была на месяц вперед. Однако весной 2022-го все столичные точки знаменитости закрылись.

Зверев участвовал в конкурсах по парикмахерскому искусству международного уровня. В 1997-м он стал абсолютным чемпионом Европы, а в 1998‑м – чемпионом мира.

Стилист попробовал себя в разных ипостасях, а на вопросы журналистов о профессии отвечал: "Я суперзвезда". В 2006 году Сергей начал музыкальную карьеру благодаря Алле Пугачевой, выпустив песню "Алла". После удачного дебюта он записал два альбома – "Ради тебя" и "Звезда в шоке…!!!".

К слову, выражение "Звезда в шоке" стало визитной карточкой звездного стилиста. Позже артист в своем блоге объяснил ее смысл и значение.





Сергей Зверев шоумен Звезда в шоке – это очень смешной персонаж. Очень много мейк-апа, такой глэм-роко-попс-лох. Он крут, он суперзвезда. <...> Это было своеобразным отражением того времени, очень коммерческий ход, который принес бешеный рейтинг.

В кино он тоже начал сниматься в 2006-м. Первым проектом стала лента "Папараца". Кроме того, Зверев участвовал в спектакле "Бюро счастья" вместе с Людмилой Гурченко. Сергей также регулярно появлялся в разных реалити‑ и ток‑шоу в качестве участника, эксперта и телеведущего.