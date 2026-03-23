Леонид Каневский прокомментировал новую волну популярности у молодежи

Звезда советского кино Леонид Каневский прокомментировал недавний всплеск популярности у молодой аудитории, отметив, что это не только радость, но и большая ответственность. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мой главный зритель – это молодые люди"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

86-летний актер и телеведущий Леонид Каневский рассказал, как относится к новой волне своей популярности. В беседе с "ТВ Mail" на кинофестивале "Дух огня" он заявил, что старается держать себя в отличной профессиональной форме и чувствует большую ответственность.





Леонид Каневский актер, телеведущий, заслуженный артист РСФСР Это счастье. Я очень горжусь тем, что мой главный зритель – это молодые люди.

С 2024-го актер переживает вторую волну популярности. Уже на протяжении двух десятков лет он является бессменным ведущим документальной программы "Следствие вели…", которая рассказывает о самых резонансных криминальных делах СССР. Однако пару лет назад Каневский стал любимцем молодежи. В Сети его окрестили "отцом русского тру-крайма", шоу стало востребованным во многом благодаря харизме и подаче актера.

Леонид Семенович рассказывал не только о деталях преступления, но и создавал контекст и атмосферу, повествуя об особенностях жизни в Советском Союзе. Проект полюбился зумерам, которые быстро разобрали его на цитаты и мемы.

Например, авторы брали картинку с изображением ведущего из программы, сверху помещали какое-то маловероятное утверждение, а снизу – фразу: "Впрочем, это уже совсем другая история", – которой заканчивался каждый выпуск программы.

"Когда-нибудь я лягу спать пораньше, но это уже совсем другая история", "когда-нибудь девушка напишет тебе первой, но это уже совсем другая история", – шутили пользователи.

Также особую популярность получила фраза Каневского: "Без длинных предисловий: мужчина умер". Высказывание стало использоваться в виде комментариев к постам для демонстрации того, что кто‑то сделал глупость.

В свою очередь, мем "Никто, конечно же, ничего не…" обычно состоит из двух частей: в первой – утверждение или обещание, а во второй – опровергающий тезис Каневского. Например: "Вставай на картонку, я тебя закрою. Никто меня, конечно же, не закрыл".

В июне 2024-го в интервью на YouTube-канале FAMETIME телеведущий отметил, что положительно относится к такой популярности, потому что мемы сделаны с уважением.





Леонид Каневский актер, телеведущий, заслуженный артист РСФСР Ни одного бестактного изображения, все эти шутки и фразы ироничные, и это, конечно, очень приятно, потому что люди относятся уважительно.

В интервью изданию "Собака.ru" в сентябре 2024-го Каневский рассказал, что зачастую именно он становился автором фраз, которые впоследствии ушли в народ.

"Есть команда журналистов, они приносят свои разработки нашему главному сценаристу, он правит, составляет историю, а потом уже начинается моя редакторская работа. Я меняю казенные фразы, подгоняю их под собственный стиль. С "совсем другой историей" однажды было именно так. А теперь ее автоматически ставят в финал", – поделился телеведущий.

Тогда же актер рассказал, какой видит свою аудиторию и почему молодежи нравится программа "Следствие вели...".

"Действительно, сейчас мой главный зритель – это 13–20‐летние. Я объясняю это очень просто: их интересует, как мы жили. Время, когда были молоды мамы, папы, бабушки, дедушки, а я за всех им это рассказываю и показываю. Они мне верят, потому что видят, что я прожил эту эпоху и я честен", – отметил Каневский.

"Следствие ведут знатоки"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Будущий актер окончил Щукинское училище, после чего поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, а через 7 лет ушел в Московский театр на Малой Бронной. Широкого зрителя покорил благодаря эпизодической, но яркой роли контрабандиста в кинокомедии "Бриллиантовая рука" и галантерейщика Бонасье в мини-сериале "Д'Артаньян и три мушкетера".

Однако всесоюзную известность Каневскому принесла роль инспектора Московского уголовного розыска Александра Томина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи". В названии зашифрованы слоги фамилий героев: следователя Павла Знаменского, которого сыграл Георгий Мартынюк, Томина в исполнении Каневского и эксперта-криминалиста Зинаиды Кибрит, роль которой исполнила Эльза Леждей. Сериал выходил с 1971-го по 1989-й. В 2002-м проект ненадолго возродили.

За время съемок персонаж Каневского сделал карьеру от капитана до полковника. Сериал был настолько популярен в СССР, что, по данным СМИ, во время трансляции "Знатоков" в милицейских сводках фиксировалось снижение числа преступлений, так как почти все находились у телевизоров.

Кроме того, актеров стали отождествлять с их персонажами. В редакцию приходили тысячи писем с просьбой помочь в расследовании реальных дел. Однажды одна из зрительниц приехала из Сухуми в Москву, подкараулила Каневского возле театра и попросила помочь с проблемой, которую не смогла решить местная милиция. Актер дал ей номер телефона знакомого адвоката, который помог разобраться в ситуации.

Каневский рассказывал в интервью, что, когда его героя смертельно ранили в восьмой серии, создатели сериала "воскресили" его по просьбам трудящихся.

"После моей гибели в восьмой серии из Владивостока пришла телеграмма: "Сообщите группу крови майора Томина. Мы пришлем в нужном количестве!" Потом нас стали заваливать возмущенными письмами: "Убьете майора Томина – разобьем телевизоры!" К моему удовольствию, сериал решили продолжать, а меня оставили в живых", – вспоминал Каневский.

Зрители были так рады возвращению Томина, что не обратили внимания на нестыковку: его ранили в живот, а в следующей серии он появился в госпитале с перевязанным плечом.