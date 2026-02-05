Форма поиска по сайту

05 февраля, 16:47

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Продюсер Пригожин назвал причину внезапной популярности Евы Польны среди зумеров

"Начинает прокачку": почему Ева Польна стала новой звездой зумеров

У зумеров появился новый кумир из 1990-х. Теперь молодежь выкладывает видео и зажигает под треки Евы Польны. Подробности – в материале Москвы 24.

"Взрывает зал самостоятельно"

Фото: ТАСС/URA.RU/MOLDAVSKAYA

Зумеры продолжают поддерживать тренд на хиты из прошлого. Новым кумиром молодежи стала звезда 1990-х и 2000-х, экс-солистка группы "Гости из будущего" Ева Польна. Она потеснила Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову, которые были популярны у пользователей соцсетей весь 2025 и 2024 годы. Сейчас юзеры выкладывают контент под старые песни Польны, ходят на концерты, "поднимают" в чартах ее старые хиты.

Например, в начале декабря 2025-го зрители одного из ее выступлений были впечатлены перформансом экс-солистки группы "Гости из будущего". В Сети завирусился ролик, на котором 50-летняя певица энергично двигалась в такт музыке, а в руках у нее были разноцветные ленты, которые добавили номеру эффектности.

Зрители оценили непосредственность и самоотдачу Польны, оставив множество комментариев.

"Обожаю ее, такая живая и настоящая"; "она лучше, чем все танцоры Булановой вместе взятые"; "и поет живьем, и танцует! Просто браво"; "Еве не нужна подтанцовка, она взрывает зал самостоятельно"; "у нее еще очень крутой барабанщик! Там отдельное шоу. И вообще, Ева дает офигенный концерт"; "женщина-оркестр и балет в одном флаконе"; "Ева – легенда", – поддержали пользователи соцсетей знаменитость.

Песни Евы Польны стали популярны среди зумеров

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новую волну популярности артистки, сообщает издание "Абзац".

Это тот же самый секрет, что и у Кадышевой, и у Булановой. После Евы Польны будет еще кто-нибудь. В этом смысле у зумеров есть какие-то свои предпочтения. Здесь ничего нового. То, что было когда-то популярным, снова становится востребованным. Если когда-то музыкальный материал был суперпопулярным, то, естественно, он попадает в поле зрения какого-нибудь топового зумера. Этот зумер начинает прокачку.
Иосиф Пригожин
музыкальный продюсер

К слову, новый виток славы Польне предрекли еще в 2025-м. В июле музыкальный критик Евгений Бабичев перечислил журналистам возможные имена знаменитостей из 1990-х, которые могут повторить свой успех.

"Я считаю, что следующей может быть Ева Польна, которая цепляет своей душевностью. С точки зрения эпатажа это может быть Шура. Уверен, что скоро его ждут солд-ауты. Аркадий Укупник вполне себе может стать звездой молодых", – выразил мнение Бабичев.

"Гости из будущего" и сольная карьера

Фото: ТАСС/Олег Дьяченко

Ева Польна начала карьеру с петербургской группы "А-2", где была на подтанцовках и на подпевках, затем стала выступать сольно в клубах северной столицы. По данным СМИ, там ее заметил композитор Юрий Усачев, который с коллегой Евгением Арсентьевым искал солистку для нового музыкального проекта. Так в 1996 году появилась группа "Гости из будущего".

Музыканты экспериментировали с разными жанрами и поняли, что слушателям больше по душе европоп. В 1998-м группу покинул Арсентьев, а в 1999-м коллектив выпустил трек "Беги от меня", который стал хитом, сделав коллектив популярным. Затем были композиции "Нелюбовь", "Зима в сердце", "Ты где-то", "Это сильнее меня", "Он чужой", "Люби меня по-французски", "Лучшее в тебе", которые также были с восторгом приняты слушателями. Всего коллектив выпустил девять альбомов.

Однако в 2009 году "Гости из будущего" распались из-за творческих разногласий. Польна призналась в интервью, что сама попросила коллегу уйти из группы, потому что он "потерял интерес" к проекту и "не привносил ничего продуктивного". По словам певицы, Юрий "с радостью согласился". Дальше Польна занялась сольным творчеством, а Усачев – продюсированием. При этом, по данным СМИ, музыканты сохранили дружеские отношения и даже продолжили сотрудничество, но уже в рамках сольного проекта Евы: Усачев выступал соавтором, а также сопродюсером дебютного альбома Польны.

Как сольная артистка, Ева выпустила три альбома и множество синглов. Помимо этого, певица активно гастролирует: в разгаре ее тур по городам России.

шоу-бизнесистории

