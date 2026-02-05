Продюсер Пригожин назвал причину внезапной популярности Евы Польны среди зумеров

У зумеров появился новый кумир из 1990-х. Теперь молодежь выкладывает видео и зажигает под треки Евы Польны. Подробности – в материале Москвы 24.

"Взрывает зал самостоятельно"

Зумеры продолжают поддерживать тренд на хиты из прошлого. Новым кумиром молодежи стала звезда 1990-х и 2000-х, экс-солистка группы "Гости из будущего" Ева Польна. Она потеснила Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову, которые были популярны у пользователей соцсетей весь 2025 и 2024 годы. Сейчас юзеры выкладывают контент под старые песни Польны, ходят на концерты, "поднимают" в чартах ее старые хиты.

Например, в начале декабря 2025-го зрители одного из ее выступлений были впечатлены перформансом экс-солистки группы "Гости из будущего". В Сети завирусился ролик, на котором 50-летняя певица энергично двигалась в такт музыке, а в руках у нее были разноцветные ленты, которые добавили номеру эффектности.

Зрители оценили непосредственность и самоотдачу Польны, оставив множество комментариев.

"Обожаю ее, такая живая и настоящая"; "она лучше, чем все танцоры Булановой вместе взятые"; "и поет живьем, и танцует! Просто браво"; "Еве не нужна подтанцовка, она взрывает зал самостоятельно"; "у нее еще очень крутой барабанщик! Там отдельное шоу. И вообще, Ева дает офигенный концерт"; "женщина-оркестр и балет в одном флаконе"; "Ева – легенда", – поддержали пользователи соцсетей знаменитость.



Песни Евы Польны стали популярны среди зумеров

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новую волну популярности артистки, сообщает издание "Абзац".





Иосиф Пригожин музыкальный продюсер Это тот же самый секрет, что и у Кадышевой, и у Булановой. После Евы Польны будет еще кто-нибудь. В этом смысле у зумеров есть какие-то свои предпочтения. Здесь ничего нового. То, что было когда-то популярным, снова становится востребованным. Если когда-то музыкальный материал был суперпопулярным, то, естественно, он попадает в поле зрения какого-нибудь топового зумера. Этот зумер начинает прокачку.

К слову, новый виток славы Польне предрекли еще в 2025-м. В июле музыкальный критик Евгений Бабичев перечислил журналистам возможные имена знаменитостей из 1990-х, которые могут повторить свой успех.

"Я считаю, что следующей может быть Ева Польна, которая цепляет своей душевностью. С точки зрения эпатажа это может быть Шура. Уверен, что скоро его ждут солд-ауты. Аркадий Укупник вполне себе может стать звездой молодых", – выразил мнение Бабичев.

"Гости из будущего" и сольная карьера

Фото: ТАСС/Олег Дьяченко

Ева Польна начала карьеру с петербургской группы "А-2", где была на подтанцовках и на подпевках, затем стала выступать сольно в клубах северной столицы. По данным СМИ, там ее заметил композитор Юрий Усачев, который с коллегой Евгением Арсентьевым искал солистку для нового музыкального проекта. Так в 1996 году появилась группа "Гости из будущего".

Музыканты экспериментировали с разными жанрами и поняли, что слушателям больше по душе европоп. В 1998-м группу покинул Арсентьев, а в 1999-м коллектив выпустил трек "Беги от меня", который стал хитом, сделав коллектив популярным. Затем были композиции "Нелюбовь", "Зима в сердце", "Ты где-то", "Это сильнее меня", "Он чужой", "Люби меня по-французски", "Лучшее в тебе", которые также были с восторгом приняты слушателями. Всего коллектив выпустил девять альбомов.

Однако в 2009 году "Гости из будущего" распались из-за творческих разногласий. Польна призналась в интервью, что сама попросила коллегу уйти из группы, потому что он "потерял интерес" к проекту и "не привносил ничего продуктивного". По словам певицы, Юрий "с радостью согласился". Дальше Польна занялась сольным творчеством, а Усачев – продюсированием. При этом, по данным СМИ, музыканты сохранили дружеские отношения и даже продолжили сотрудничество, но уже в рамках сольного проекта Евы: Усачев выступал соавтором, а также сопродюсером дебютного альбома Польны.

Как сольная артистка, Ева выпустила три альбома и множество синглов. Помимо этого, певица активно гастролирует: в разгаре ее тур по городам России.