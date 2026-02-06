В России разработана вакцина от гриппа, которую можно менять в течение эпидсезона

Фото: depositphotos/jroballo

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили мультивалентную вакцину против гриппа, созданную на основе технологии мРНК, которую можно адаптировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса. Об этом сообщил директор института Владимир Коваль.

По словам ученого, вакцина уже разработана и предлагается к внедрению фармацевтическим компаниям.

Он пояснил, что традиционное производство вакцин против гриппа основано на ежегодном прогнозе ВОЗ о преобладающих штаммах. Если вирус мутирует в течение сезона, внести изменения в уже произведенную вакцину практически невозможно. Технология мРНК позволяет избавиться от этой проблемы, так как является платформенным решением, на основе которого можно создать новую версию препарата.

Коваль отметил, что вакцины на основе мРНК представляют собой гибкий инструмент для борьбы не только с вирусами, но и с бактериями, а также рассматриваются как перспективное средство для терапии онкологических заболеваний, аллергий и других патологий.

Их ключевые преимущества – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Такие вакцины несут в себе генетическую инструкцию, которая заставляет клетки организма самостоятельно производить фрагмент белка патогена, тем самым вызывая иммунный ответ.

Ученый подчеркнул, что технология мРНК в целом проще, чем создание белковых вакцин. По его словам, она основана на "переводе" генетического кода в молекулу мРНК, которая затем вводится в организм. Поскольку мРНК сама по себе обладает иммуностимулирующими свойствами, для предотвращения сильной реакции и повышения стабильности молекулы в институте успешно применяют технологию модификации нуклеотидов.

