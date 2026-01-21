Форма поиска по сайту

21 января, 12:44

Наука
Ученый Костюшев: можно полностью вылечить гепатит В с помощью редактирования генома

Ученые смогут полностью вылечить гепатит В с помощью редактирования генома пациента

Фото: depositphotos/vitstudio

В будущем технология редактирования генома сможет полностью вылечить пациентов с гепатитом В, рассказал ТАСС руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев.

Он объяснил, что препараты для терапии гепатита В, существующие сейчас, блокируют размножение вируса, но не устраняют его в клетках печени пациента. Из-за этого человек вынужден пожизненно принимать лекарства, так как в ином случае вирусная ДНК снова начинает работать, и вирус восстанавливает концентрацию в организме.

"Мы разработали новую невирусную систему доставки и впервые научились упаковывать CRISPR/Cas-комплексы с эффективностью порядка 80%. В одну наночастицу помещаются 200–250 копий противовирусных комплексов – этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома (гепатита B. – Прим. ред.) в инфицированной клетке", – подчеркнул Костюшев.

Исследования показывают, что наночастицы проникают в 90–95% инфицированных клеток. При этом уже через 24 часа в печени не остается следов препарата.

По словам ученого, такой подход называется "биокамуфлированием" – система доставки частиц не содержит чужеродных вирусных или бактериальных компонентов, из-за чего иммунитет не воспринимает их как угрозу.

Сейчас фундаментальная часть работы завершена, поскольку доказана эффективность и безопасность технологии. Костюшев добавил, что в ближайшие годы препарат первые пациенты смогут получить.

"Это важно, потому что интерес огромный: нам регулярно пишут люди из разных стран, спрашивают о перспективах лечения. И наша команда, конечно, рассчитывает оправдать их ожидания", – заключил ученый.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что при нанесении татуировки можно заразиться гепатитами C, B и ВИЧ.

Однако большинство заведений, где делают тату, имеют все необходимые средства для дезинфекции и стерилизации. Если они работают в рамках закона, санитарных правил и норм, то вероятность заражения снижается.

медицина наука

