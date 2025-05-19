Терапевт Умрик: гепатитом можно заразиться во время поцелуя при повреждении слизистой

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Если в полости рта здорового человека есть кровоточащие раны или повреждения слизистой, то он может через поцелуи заразиться гепатитом, сели в слюне зараженного присутствует вирус. Об этом сообщает News.ru.

"В этом случае риск инфицирования гепатитом B выше, чем гепатитом C, так как первый более контагиозный", – рассказала заведующая терапевтическим отделением Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Дарья Умрик.

Умрик объяснила, что если повреждений слизистой нет, то и заразиться гепатитом человек не может. Они также не передаются через прикосновения, использование общих тарелок, кружек и столовых приборов.

Маникюрным набором, бритвенными станками, зубной щеткой и полотенцем необходимо пользоваться индивидуально. Эти гепатиты передаются при незащищенных половых контактах, поэтому стоит пользоваться барьерными контрацептивами. Не стоит пренебрегать своим здоровьем, заключила Умрик.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что при нанесении татуировки можно заразиться гепатитоми C, B и ВИЧ.

Отмечается, что большинство заведений, где делают тату, имеют все необходимые средства для дезинфекции и стерилизации. Если они работают в рамках закона, санитарных правил и норм, то вероятность заражения крайне не велика.

Кроме того, у некоторых людей после процедуры может проявиться аллергия.