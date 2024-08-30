Минздрав расширил программу медосмотров, включив туда исследование на гепатит С

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Минздрав РФ расширил программу профилактических медосмотров, включив в нее исследование на гепатит C. Соответствующий приказ ведомства, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу в пятницу, 30 августа.

Данный приказ будет действовать до 1 июля 2027 года. Согласно документу, теперь в профилактический медосмотр добавили исследование на антитела к гепатиту С для граждан от 25 лет и старше 1 раз в 10 лет.

Помимо этого, приказ дает право ветеранам боевых действий проходить медосмотры и диспансеризацию во внеочередном порядке.

В середине августа Минздрав РФ разрешил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) провести сразу два этапа клинических исследований вакцины, которая направлена на профилактику аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что успешный опыт новых регионов России по реализации технологии профосмотров и диспансеризации детей в школах и дошкольных учреждениях планируется внедрить по всей стране.

