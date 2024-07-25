Состав вакцин от гриппа обновлен в России

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В России обновили состав вакцин от гриппа. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, уже подписаны соответствующие контракты. С 1 августа 2024 года вакцины начнут поставлять в российские регионы.

В феврале российский Минздрав зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что изменения были внесены в инструкцию к препарату.

Кроме того, регистрация обновленного "Спутника V" позволила перейти к испытаниям вакцины на подростках, так как для данной группы не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее также был обновлен.

