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25 июля, 16:15

Регионы

Состав вакцин от гриппа обновлен в России

Фото: 123RF/scyther5

В России обновили состав вакцин от гриппа. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, уже подписаны соответствующие контракты. С 1 августа 2024 года вакцины начнут поставлять в российские регионы.

В феврале российский Минздрав зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что изменения были внесены в инструкцию к препарату.

Кроме того, регистрация обновленного "Спутника V" позволила перейти к испытаниям вакцины на подростках, так как для данной группы не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее также был обновлен.

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