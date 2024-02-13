Роспотребнадзор разработал прототип вакцины от сезонного гриппа

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Роспотребнадзор разработал прототип живой культуральной вакцины от сезонного гриппа "Вектор Вак Квадри", в этом году запланированы ее доклинические исследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

"Что дает вакцина? Мы уходим от куриных эмбрионов, мы включаем интраназальное введение", – уточнила она на Форуме будущих технологий.

По ее словам, данный подход применялся впервые. Подобное производство экономически выгоднее, чем принятое сейчас, добавила Попова.

Между тем заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю в России выросла на 6,2%, число госпитализаций – на 4,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 43 российских субъектах, заболеваемости – в 47 регионах.

Попова ранее подчеркивала, что ковид на сегодняшний день не несет серьезной угрозы для жизни и здоровья граждан. По ее словам, волны заболеваемости ковидом еще будут фиксироваться. Однако насколько сильно они распространятся, будет зависеть от многих факторов.

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