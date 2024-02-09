Попова считает, что нет значимого риска от COVID-19 для жизни и здоровья людей

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На сегодняшний день серьезной угрозы для жизни и здоровья граждан COVID-19 не несет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной выставке-форуме "Россия", передает ТАСС.

По словам Поповой, волны заболеваемости ковидом еще будут фиксироваться. Однако насколько сильно они распространятся, будет зависеть от многих факторов.

При этом, как она утверждает, несмотря на наблюдающийся сейчас рост заболеваемости, значимого числа ежесуточных и еженедельных зарегистрированных инфекций у россиян нет. Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока никто не вынуждает людей носить маски, поскольку болезнь протекает в легкой форме и заражает небольшое количество граждан.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом произойдет в середине февраля. Однако, по его словам, заболевших будет поменьше, чем в прошлом сезоне, но выше, чем те уровни, которые были в пандемию. После роста заболеваемости, как он утверждает, ожидается заметный спад в конце апреля.

В период с 29 января по 4 февраля в России на 7,2% увеличилась заболеваемость COVID-19. Заболеваемость выросла в 39 субъектах РФ, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране.



Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился